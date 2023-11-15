Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран требуется обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.

Как пишет Reuters, с сентября этого года запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли до 128,3 кг.

Напомним, еще весной в Пентагоне говорили, что Иран достиг "впечатляющего прогресса в ядерной сфере" с тех пор, как в 2018 году США при Дональде Трампе вышел из ядерной сделки. Заявлялось, что Тегеран способен за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия. МАГАТЭ пыталось выяснить, как Ирану это удалось, ведь сам он заявлял, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.