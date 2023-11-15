Иран движется к созданию ядерного оружия. Фото: Pixabay

Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран требуется обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.

Как пишет Reuters, с сентября этого года запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли до 128,3 кг.

Иран может в будущем создать три атомных бомбы

Напомним, еще весной в Пентагоне говорили, что Иран достиг "впечатляющего прогресса в ядерной сфере" с тех пор, как в 2018 году США при Дональде Трампе вышел из ядерной сделки. Заявлялось, что Тегеран способен за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия. МАГАТЭ пыталось выяснить, как Ирану это удалось, ведь сам он заявлял, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.