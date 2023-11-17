Президент РФ Владимир Путин утверждает, что до 2014 года ему "и в голову не могло прийти, что может быть конфликт с Украиной".

Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что такое возможно, я бы сказал: "Вы что, с ума сошли?" - отметил глава Кремля.

Также он сделал заявление о представителях культурной элиты, которые высказываются о войне.

"Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО, это одно дело, но если перечисляют гонорары противнику – это другое. У них (у актеров, которые выступают против войны в Украине – Ред.) есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа – объективный фактор", - сказал Путин.

Еще он затронул тему ЛГБТ, заявив, что его представители — "тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах, главное, чтобы не только они".

Наконец, Путин заверил, что окно в Европу Россия закрывать не собирается: "У нас нет конфликта с европейским обществом, а сложные времена с элитами Европы".

Ранее Путин признался, что весной 2022 года Россия добровольно отвела войска от Киева, так как ее "попросили это сделать" для заключения мирного договора с Украиной.

Кроме того, он говорил, что Россия перестает быть страной-бензоколонкой, превращаясь в самодостаточную экономику.