Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий без суда блокировать сайты с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новыми нормами допускается внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о сборе средств для ВСУ, а также о возможных способах такого финансирования.

Необходимость принятия закона в РФ объясняют тем, что за время войны были установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ. Размещение таких сведений на площадках интернет-ресурсов, как отмечается, представляет угрозу безопасности РФ и требует безотлагательного принятия мер по блокировке соответствующих сайтов.

Документ также устанавливает, что с целью борьбы с мошенничеством в России ограничат доступ к информации о сборе пожертвований религиозными организациями, нарушающими российское законодательство. Собирать пожертвования для религиозных обрядов и церемоний смогут только централизованные религиозные организации и уполномоченные ими физические и юридические лица.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Кроме прочего из-за него могут оказаться заблокированными многие пиратские кинотеатры.

В начале октября стало известно, что с марта в России хотят заблокировать все VPN-сервисы.

А летом Госдума РФ запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.