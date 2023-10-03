Отвечающее за связь, информационные технологии и СМИ российское ведомство Роскомнадзор намерено издать приказ, по которому все VPN-сервисы в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Мера начнет действовать с 1 марта 2024 года.

Как пишут российские СМИ, ее анонсировал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Артем Шейкин.

По его словам, особенно важно будет ограничить доступ к приложениям американской компании Meta.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — сказал сенатор.

Между тем IT-эксперты предупреждают, что полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима. По их словам, Роскомнадзору потребуется дополнительный инструментарий и люди, которые будут работать с ним.

В сентябре мы сообщали, что в России медработникам запрещают использовать продукцию Apple.

А летом Госдума РФ запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.