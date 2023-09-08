Российским медикам начали запрещать пользоваться продукцией американской технологической компании Apple.

Сообщения об этом обсуждают в соцсетях и телеграм-каналах РФ.

По словам россиян, соответствующие распоряжения уже были озвучены в ряде государственных больниц Москвы и Петербурга.

Вместо "яблочных" устройств врачам рекомендуют перейти на российские или китайские.

Кроме этого, в некоторых больницах врачей обязали выключать сервисы GPS и радиосвязь Bluetooth на работе, запретили вести переписки в приложениях WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google, а предписали пользоваться только Телеграмом.

Ранее в РФ начали запрещать пользоваться техникой Apple чиновникам. При этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продемонстрировал, что продолжает пользоваться iPad.

Запреты определенных технологий, гаджетов или брендов - распространенное явление в разных странах. Так, чиновникам ряда министерств Китая запретили пользоваться iPhone. По словам правительства КНР, запрет вызван требованиями безопасности во время работы.

А в США начали запрещать популярную соцсеть ТикТок для пользователей. Монтана стала первым штатом, который заблокирует эту соцсеть.