Украинские власти запретили всем чиновникам и депутатам поездки в Польшу до снятия Варшавой запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.

Об этом сперва сообщил польский портал Оnet, а позже информацию подтвердил народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать физически в Польшу до тех пор, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию", - написал нардеп.

Он добавил, что считает запрет на поездки в Польшу "бредом, абсурдом и очень недружественным шагом".

Отметим, что, по данным Onet, исключением из запрета поездок украинским чиновникам и депутатам в Польшу являются лишь официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению.

Напомним, по данным Politico, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября, несмотря на позицию Евросоюза, остальные страны которого выступают против. Источники издания утверждают, что решение о продлении ограничений будет "чисто политическим", поскольку в Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов своих фермеров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пригрозил арбитражем европейским странам, если те продлят ограничения на экспорт украинской агропродукции.