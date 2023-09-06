В Китае чиновникам ряда министерств запретили пользоваться iPhone на работе из соображений безопасности.

Об этом, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Речь идёт о сотрудниках министерств, связанных с инвестициями, торговлей и международными отношениями. До конца месяца они обязаны сменить американскую марку смартфона на любую другую.

При этом для ряда других государственных органов этот запрет действует уже несколько лет.

Ранее проведённые исследования показали, что iPhone от компании Apple остается единственным смартфоном иностранного производства, что занимает доминирующую долю рынка в Китае - 17,2%.

В США использование электронного оборудования китайских технологических гигантов Huawei и ZTE запретили ещё с ноября 2021 года.

Кроме этого, США запретили продажу в РФ ряда телефонов, микрофонов и бытовой техники. В целом под американские ограничения на экспорт в РФ и Беларусь попали 1224 позиций.

Ранее мы сообщали, что в Китае запретили британский телеканал BBC World News. Причиной стали нарушения принципа достоверности и непредвзятости с точки зрения властей КНР.