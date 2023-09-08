Президент Беларуси Александр Лукашенко ужесточил меры к гражданам своей страны за рубежом. В частности, запретил выдавать белорусские паспорта за границей.

Соответствующий указ, подписанный Лукашенко, опубликован на сайте правительства Беларуси.

Документ вносит изменения в указ "О документировании населения Республики Беларусь". В предыдущей версии было сказано, что гражданам, постоянно проживающим за пределами Беларуси, новые паспорта выдают в посольстве или консульстве.

Теперь внесены следующие изменения:

дипломатические миссии Беларуси за рубежом больше не будут выдавать гражданам паспорта;

могут изъять у граждан действующие паспорта с расплывчатой формулировкой "в случаях и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь";

все сделки с недвижимостью и транспортом для эмигрантов будут возможны только на территории Беларуси по месту регистрации;

консульства больше не будут выдавать и заверять копии свидетельства о рождении и заключении брака, дипломе о высшем образовании - эти документы за границей нужны при оформлении документов на право жить там, устраиваться на работу, отдавать детей в образовательные учреждения;

эмигранты не смогут из-за границы распоряжаться государственной выплатой по случаю рождения ребенка.

"То есть белорусские эмигранты для получения всех этих документов должны будут приезжать на родину, где их может ждать арест.

А за границей их положение становится юридически шатким из-за непродленных паспортов и других документов", - комментирует решение президента Беларуси Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее газета The Sunday Times писала, что в Польше готовят белорусов, которые хотят устроить восстание против Лукашенко.

Между тем недавно Италия остановила выдачу "золотых виз" всем гражданам России и Беларуси.