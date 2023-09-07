РФ вывела почти все свои войска с территории Беларуси.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Демченко.

"На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", — заявил он во время короткого интервью журналистам.

Представитель отметил, что Кремль использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находилось 10-11 тысяч российских военных.

К настоящему времени РФ не имеет группировки в Беларуси, достаточной для вторжения в Украину.

Как мы сообщали, количество "вагнеровцев" в Беларуси также уменьшается — об этом заявил накануне министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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