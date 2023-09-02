Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии в соответствии с прежней практикой вызвало бурную реакцию.

Основанием для решения является наше мнение, что важно и правильно как можно шире распространять ценности и послания, которые отстаивает Нобелевская премия – например, посредством прошлогоднего ясного политического послания с премией мира, присуждаемой правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, которые занимаются документированием российских военных преступлений", - говорится в сообщении.

"Мы признаём резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики: не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", - резюмировали в Нобелевском фонде.

Отметим, что решение Нобелевского фонда вызвано осуждением со стороны МИД Украины, где заявили, что "приглашение лишь усилит в Кремле ощущение безнаказанности, что приведет к новым преступлениям".

Напомним, в 2022 году мы публиковали видео вручения Нобелевской премии правозащитникам из Украины, России и Беларуси в Осло.

Как мы сообщали, украинцы были возмущены вручением Нобелевской премии мира представителям РФ и Беларуси.