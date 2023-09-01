Российский Минюст признал иностранными агентами девять человек, среди которых нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Муратова внесли в реестр иноагентов за участие "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использование иностранных площадок для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

Кроме него, в список попали:

бывший участник Comedy Club комик Руслан Белый;

советский диссидент Олег Радзинский;

бывший депутат заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник;

Евгений Карпов;

журналистка Оксана Баршева (Ксения Ларина);

тележурналист Денис Катаев;

экономист Константин Сонин;

чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев.

Ксении Лариной вменяются открытые выступления в поддержку Украины, участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, "деятельность, направленная на формирование антироссийских взглядов" и сотрудничество с иностранной НПО, которая в России признана нежелательной.

Руслан Белый участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против "СВО" и "стремился сформировать негативный образ российской армии".

Вагачев "принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов" и "осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов".

Е.В. Карпов участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора. Призывал к действиям, "результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Денису Катаеву вменили участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и призывы предоставлять Украине вооружения. По данным Минюста, он также распространял фейки о действиях и политике российских властей.

Радзинский распространял фейки о политике и решениях российских властей, выступал против "СВО".

Резнику вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей и фейков о действиях армии, а также участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Кроме того, он "призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах" и "взаимодействовал с иностранными политическими структурами".

Сонин "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.

В реестр внесено и антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva) - за призывы к "действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России", выступления против "СВО", "фейки о российских властях".

Все признанные 1 сентября иноагентами граждане, кроме Муратова и Карпова, сейчас находятся вне России.

Ранее Минюст РФ признал иностранным агентом исполнителя Бориса Гребенщикова.

Также в реестр иноагентов попал основатель группы "Би-2" Егор Бортник, более известный под псевдонимом Лева Би-2.