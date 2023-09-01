Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть включая российских и белорусских – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме. Мероприятие пройдет 10 декабря.

Об этом сказано в заявлении Нобелевского фонда от 31 августа.

В прошлом году российского и белорусского послов не приглашали. Фонд Нобеля объяснил свое нынешнее решение желанием доносить ценности Нобелевской премии даже до тех, кто их не разделяет.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между теми, кто придерживается разных взглядов, сводится к минимуму. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить Нобелевскую премию, а также понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", - сказал исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

Такой подход не понравился украинским властям: резкий пост опубликовал 1 сентября в своем Facebook официальный представитель МИД страны Олег Николенко.

"Доказывать ценности гуманизма России и Беларуси - сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату. Скорее всего, в день, когда российский посол в хорошем костюме будет сидеть в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты - уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - написал Николенко.

По его мнению, приглашение лишь усилит в Кремле ощущение безнаказанности, что приведет к новым преступлениям.

"Мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", - написал Николенко.

Год назад в России заявляли, что Нобелевская премия мира окончательно дискредитировала себя.

Напомним, в прошлом году премию мира получили правозащитники из Украины, России и Беларуси.