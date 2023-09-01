Польский военный вертолёт Ми-24 нарушил белорусскую границу.

Об этом сообщили в погранкомитете Беларуси.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня днем, 1 сентября.

Напомним, что в Беларуси стартовали шестидневные учения ОДКБ. Они проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Как мы сообщали, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что учения ОДКБ не являются подготовкой нападения на Польшу. По его словам, "там будут небольшие подразделений, Польше переживать не нужно".

Ранее стало известно, что Варшава хочет закрыть Брестский коридор на границе с Беларусью американскими танками и вертолетами. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что эта техника станет "непреодолимой преградой".

Тем временем Лукашенко отказался вывести из Беларуси "вагнеровцев" в ответ на призыв властей Польши и стран Балтии.