Власти Италии приостановили выдачу так называемых золотых виз гражданам России и Беларуси. Это двухлетняя виза для граждан стран, не входящих в ЕС, которые решили инвестировать в стратегические активы для экономики и общества Италии.

Об этом сообщили на сайте проекта Investor Visa for Italy.

Подать заявку на получение "золотой визы" могут инвесторы, вложившие 250 тысяч евро в стартап, 500 тысяч евро в компанию, два миллиона евро в гособлигации или один миллион евро в какую‑либо благотворительную инициативу.

Обладателям виз такого типа предоставляются особые преимущества в виде специального налогового режима и возможности претендовать на итальянское гражданство спустя 10 лет.

"Золотые" итальянские визы были доступны россиянам с 2017 года. По информации СМИ, программой для инвесторов воспользовались более 200 россиян. Только в 2022 году "золотые визы" в Италии получили около 30 российских предпринимателей.

В сентябре 2022 года Португалия отказала в выдаче "золотых виз" всем гражданам России, запросившим их после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Весной мы сообщали, что россиянам продолжают выдавать шенгенские визы, однако с отказами сталкиваются примерно 17% обращающихся, хотя раньше доля отказов составляла 9%.