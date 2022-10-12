Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиян с туристическими и студенческими визами, заявил глава чешского МИД Ян Липавский.

Его заявление опубликовал сайт министерства иностранных дел Чехии.

"Тогда как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации.

Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу - в частности наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", - сказал глава чешского МИД Ян Липавский.

Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешило приезжать на чешскую территорию.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - добавил глава чешской дипломатии.

Напомним, недавно россиянам с туристическими шенгенскими визами уже запретили въезд страны Балтии и Польша.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

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