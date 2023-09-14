В WhatsApp появятся каналы, как в Телеграм. Из-за этого мессенджер хотят заблокировать в России
В РФ могут вскоре заблокировать мессенджер WhatsApp, после того как он объявил о запуске функции создания новостных каналов, как в Телеграм.
Об этом сообщили в Госдуме РФ и в Роскомнадзоре.
Еще летом стало известно, что в WhatsApp появятся каналы наподобие тех, что уже существуют в приложении конкурирующего сервиса Телеграм, а вчера об этом официально сообщили в блоге компании.
Каналы станут доступны пользователям в более чем 150 странах. Они призваны помочь "конфиденциально получать обновления о том, что им интересно".
"Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp", — написали в блоге мессенджера.
Там отметили, что в интерфейсе приложения каналы будут отделены от чатов. Другие подписчики не смогут увидеть, за какими каналами следят их собеседники. В каталоге каналов будет работать автоматический фильтр с учетом страны пользователя.
"Для удобства поиска мы добавили фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам", — добавили в WhatsApp.
На эти нововведения отреагировали власти России.
"Если продукт экстремистской компании Meta (ей принадлежит WhatsApp - Ред.) начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", — заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин.
Напомним, с марта 2022 года в России заблокирован Facebook - такое решение приняла Федеральная служба по надзору.
А на днях стало известно, что в РФ медработникам запрещают использовать продукцию Apple.