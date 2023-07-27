Сервис WhatsApp начал внедрять функцию, позволяющую отправлять короткие видеосообщения в виде кружочков в мессенджере.

Об этом сообщается в блоге разработчиков приложения.

Уточняется, что соответствующая кнопка будет находиться в нижней части экрана рядом со значком записи аудиосообщений.

Новшество получило название Instant Video Messages, или Мгновенные видеосообщения. Длительность видеосообщений повторяет стиль Telegram - она ограничена 60 секундами.

Запись ведется до тех пор, пока пользователь удерживает кнопку. Отправить видеокружок можно сразу после записи. Если провести по экрану вверх, то видеосообщение будет записываться без удержания кнопки.

При открытии переписки воспроизведение видеокружка начнется автоматически без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на кружок.

В ближайшие недели функция станет доступна всем пользователям, говорится в блоге.

Ранее мы писали, что с мая в WhatsApp можно редактировать сообщения в первые 15 минут после отправки.

Ранее в WhatsApp появилась возможность запрета делать скриншоты переписки. Кроме того, пользователи WhatsApp могут выходить из групповых чатов, не оповещая при этом остальных партнеров по переписке и ограничивать круг людей, которым будет виден их статус "в сети".