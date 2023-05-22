WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки.

Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp выпустила обновление веб-версии приложения .

Пока новая версия доступна для тестирования некоторым участникам бета-программы WhatsApp Web. Скоро она будет доступна для всех пользователей.

Чтобы внести правки, необходимо выбрать действие "Редактировать сообщение" в меню для этого сообщения. Редактировать можно текстовые сообщения как в личных, так и в групповых чатах.

Ранее в WhatsApp появилась возможность запрета делать скриншоты переписки. Кроме того, пользователи WhatsApp могут выходить из групповых чатов, не оповещая при этом остальных партнеров по переписке и ограничивать круг людей, которым будет виден их статус "в сети".

Также сообщалось, что в WhatsApp добавили функцию для поиска магазинов и ресторанов.

Кроме того, мы писали, что в WhatsApp ради безопасности пользователей ввели еще одну функцию - по умолчанию онлайн-статус пользователя будет скрыт от тех людей, чей номер не сохранен в телефонной книге.