Американский мессенджер WhatsApp после долгих переговоров и штрафов пошел на условия Евросоюза по конфиденциальности пользователей.

Об этом сообщила Еврокомиссия.

WhatsApp обязался, что личные данные европейцев не будут передаваться третьим лицам или другим компаниям - в том числе в рекламных целях.

Также пользователи смогут отказаться от обновлений приложения (ранее оно обновлялось автоматически, и этого нельзя было избежать).

История тянется с июля 2021 года. Общества по защите потребителей подали жалобу в Еврокомиссию, заявляя, что мессенджер заставляет пользователей принимать новое обновление конфиденциальности.

Также в сентябре 2021 года WhatsApp был оштрафован на 225 миллионов евро за нарушения европейских законов о конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, что общается с Макроном и другими президентами по WhatsApp.

Также мы писали, что в WhatsApp появится возможность запрета делать скриншоты переписки и функция редактирования текстовых сообщений. Детали новой функции пока неизвестны. Скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии.