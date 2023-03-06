WhatsApp после долгих переговоров и штрафов пошел на условия ЕС по конфиденциальности пользователей
Американский мессенджер WhatsApp после долгих переговоров и штрафов пошел на условия Евросоюза по конфиденциальности пользователей.
Об этом сообщила Еврокомиссия.
WhatsApp обязался, что личные данные европейцев не будут передаваться третьим лицам или другим компаниям - в том числе в рекламных целях.
Также пользователи смогут отказаться от обновлений приложения (ранее оно обновлялось автоматически, и этого нельзя было избежать).
История тянется с июля 2021 года. Общества по защите потребителей подали жалобу в Еврокомиссию, заявляя, что мессенджер заставляет пользователей принимать новое обновление конфиденциальности.
Также в сентябре 2021 года WhatsApp был оштрафован на 225 миллионов евро за нарушения европейских законов о конфиденциальности.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, что общается с Макроном и другими президентами по WhatsApp.
Также мы писали, что в WhatsApp появится возможность запрета делать скриншоты переписки и функция редактирования текстовых сообщений. Детали новой функции пока неизвестны. Скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии.