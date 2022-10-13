Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривает с французским коллегой Эммануэлем Макроном в мессенджере WhatsApp.

В интервью германскому телеканалу ZDF президент Украины назвал свое общение с лидерами стран Запада "iPhone-дипломатией".

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Джонсон, Дуда, и Латвия, и Литва, и Гитанас (президент Литвы Гитанас Науседа - Ред.) – это те, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит: "Ты мне звони на "Вотсап". И мы действительно очень много с этими президентами, о которых я сказал, говорим, не по протоколу, а быстро, это были быстрые реагирования", – рассказал Зеленский.

Ранее американские СМИ рассказывали, что Зеленский часто созванивается с Джо Байденом, но в начале войны президент США намекал ему, чтобы он не критиковал объемы поставок оружия.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.