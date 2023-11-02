Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из договора.

Напомним, на прошлой неделе в РФ уже прошли учения стратегических ядерных сил под личным руководством Путина. С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запустили баллистическую ракету "Синева".

Также мы рассказывали, что вчера в США не удались испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Заявлялось, что во время испытания из-за обнаружения аномалии после запуска ракету взорвали.