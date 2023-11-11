Президент Франции Эмманюэль Макрон, который призвал Израиль остановить удары по сектору Газа, заявил, что с Россией в будущем возможны "честные и хорошие" переговоры по Украине.

Об этом Макрон сказал в интервью службе новостей BBC.

По словам Макрона, Украине "еще не пришло время" сесть за стол переговоров. Президент Франции подчеркнул, что решение о переговорах было единоличным решением Киева (вероятно, речь идет о переговорах весной 2022 года - Ред.).

При этом Макрон добавил, что, возможно, наступит время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны могут начаться в следующем году.

Также мы писали, что в Кремле сообщили о готовности к мирным переговорам. Однако, как отметили у президента РФ Владимира Путина, Киев уже несколько месяцев не контактирует с Москвой.

Перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Россия готова к переговорам с Западом по Украине на "реалистичных началах".