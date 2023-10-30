Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о риске войны в Европе. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – сказал Борис Писториус.

Он считает, что после войны в Украине и Израиле немецкое общество должно выработать "новый менталитет", соответствующий возможным вызовам.

"Мы должны быть готовы к войне", - считает Писториус.

Министр отметил, что Бундесвер должен защитить Германию и "стать пригодным к войне". По его словам, был создан специальный фонд для Бундесвера в размере 100 миллиардов евро и изменена его структура.

Ранее мы писали, что страны Ближнего Востока выступили против сухопутной операции Израиля в секторе Газа. В частности, Турция намерена объявить Израиль военным преступником и ведет для этого "соответствующую работу".

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Турция может вступить в войну с Израилем на стороне ХАМАС.

Тем временем, война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.