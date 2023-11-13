Для отправки в Украину США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard, что в 2016 году Амман приобрёл у Нидерландов.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По данным источников газеты, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро.

"Самоходки Gepard способны сбивать самолёты и вертолёты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников", - комментирует сделку издание.

De Telegraaf отмечает, что использование "Гепардов" позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, поставленных в Украину, таких как Patriot или Iris-T.

Мы также сообщали, что США выкупят у Тайваня списанные ракеты HAWK для передачи их Украине. Ссылаясь на неназванные источники, газета утверждает, что Вашингтон и Тайбэй договорились о выкупе ракет после консультаций с высокопоставленными чиновниками службы безопасности еще в прошлом году.

Ранее Германия объявила о передаче Украине ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard до конца года.

"<...> Мы хотим поставить ещё до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", - сообщили в ФРГ.