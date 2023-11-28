Во вторник, 28 ноября, в Украине идет 643-й день войны с Россией.

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28 ноября

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.30 Ночью РФ ударила ракетой при Кривому Рогу. Последствия уточняются.

Из тяжелой артиллерии россияне ударили по Марганецкой громаде в Днепропетровской области. Обошлось без жертв.