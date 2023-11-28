Анализируем итоги 643-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Авдеевкой россияне атакуют к югу от Новокалинового, у Степного, у промзоны, у водоочистных сооружений возле коксохимзавода, пишут украинские паблики.

Российские телеграмм-каналы заявляют, что их подразделения захватили очистные сооружения к востоку от АКХЗ (что Украиной не подтверждалось).

Карта украинского военного ресурса Deep State показывает незначительное продвижение РФ за последние дни.

Украинские военные говорят, что россияне под Авдеевкой используют тактику одинаково сильного давления на всех направлениях штурма.

"Угроза есть отовсюду. Они принимают тактику, когда бьют в одну точку и, не ослабляя ударов, бьют в другую", - сказал офицер 59-й бригады имени Якова Гандзюка. Авдеевский коксохим при этом обстреливается, по его словам, непрерывно.

Режиссер Олег Сенцов, который служит в 47-й бригаде ВСУ, воюющей сейчас под Авдеевкой, считает, что в этом городе повторяется ситуация с Бахмутом, но еще тяжелее. И при этом считает, что потеря Авдеевки "не будет проблемой".

"Бахмутские клещи не очень работали, и это заняло у них полгода, если не больше. В Авдеевке клещи уже очень сильные получаются. Перешеек в 10 км еще держится, но они, особенно на севере, продвигаются и понемногу идут. Там еще пара сел, и всё, клещи закроются", – сказал Сенцов.

"Я не вижу больших проблем, если мы потеряем Авдеевку. Мы уже потеряли Бахмут и много чего потеряли. Проблема не в территориях, а в людях, которых мы можем потерять, если будем неправильно обороняться", – считает Сенцов.

Второе по масштабу наступление РФ ведет под Купянском. Там, как пишет Deep State, ВСУ ведут "ползучий отход" под Лиманом Первым. При этом россиянам не удается закрепиться в соседней Синьковке, хотя их части стоят прямо перед селом.

Российские паблики уже второй день пишут о своих продвижениях под Старомайорским на Времьевском выступе. Заявляется, что он "улучшили свое тактическое положение, заняв выгодные высоты" (Украина этого не подтверждала).

К обстрелам. Ночью был ракетный удар по Кривому Рогу (подробностей власти не приводят), также был прилет по Запорожью, где ракета поразила территорию предприятия, ранен один человек.

В Торецке Донецкой области россияне нанесли авиаудар по территории предприятия, сообщает прокуратура. Повреждены промышленные здания, ранены четыре работницы, которые находились в одной из мастерских.

В городе Середина-Буда Сумской области в результате обстрела из РСЗО погибли три человека - в том числе 7-летняя девочка, которая вместе с отчимом ехала в автомобиле. Разрушены по меньшей мере пять частных домов.

Есть новости и о противостоянии в Черном море. В РФ заявляют, что начали производить беспилотные водные катера - по аналогии с украинскими "Морскими Малюками".

Показан образец устройства. Заявлено, что он может использоваться как морской дрон, ликвидатор других дронов, для доставки десанта и грузов. Оснащен гидролокатором и однолучевым эхолотом. Заявленная скорость - до 80 км\час, дальность - 500 км, автономность - 60 часов, грузоподъемность - 400 кг.

Планы по ужесточению мобилизации

В Украине продолжают обсуждать идеи, как усилить набор в армию.

Британская газета Guardian пишет, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

"Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - пишет издание.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно привлечь к другой деятельности.

Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые "не хотят на фронт и избегают призыва".

Ранее эту идею уже озвучивал глава Минцифры Михаил Федоров. Он обосновал ее тем, что те, кто опасаются попасть в "жернова" военкомата, смогут через такие агентства без похода в ТЦК выбрать себе воинскую специальность, род войск и подразделение. И подписать контракт.

Другой вопрос, как мы уже писали - куда человека в дальнейшем отправят служить. И сможет ли такой подход дать гарантию, что необученного военного не бросят в окопы или на штурм. Особенно учитывая то, что пехотные штурмы сейчас стали главной наступательной тактикой с обеих сторон.

Также в Раде постепенно раскрывают, что может войти в новый "мобилизационный" законопроект, который сейчас готовят "слуги народа".

Там предлагают обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на воинский учет. В частности, лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.

Также это может коснуться украинцев, которые до получения гражданства прошли военную службу в других странах.

Помимо этого новым законопроектом хотят обязать военнообязанных иметь при себе военно-учетные документы, которые нужно будет предъявлять по требованию сотрудников ТЦК. Сейчас право на их проверку имеют только правоохранители.

Кроме того в законопроекте усиливаются полномочия местных властей, предприятий, учреждений и организаций по содействию мобилизации. А право утверждать Порядок организации призыва передадут от военных Кабмину.

Параллельно в качестве "ложки меда" в Раде обсуждают возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию после 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Но, по его словам, никакой другой конкретики пока по этому поводу нет.

Усилия по ужесточению призыва связаны с огромным недобором в армию, о котором уже заявляется официально.

Например, план мобилизации по Сумам был выполнен только на 8%. Это следует из заявления главы Сумской ОВА Владимира Артюха.

"К сожалению, за последние три месяца город Сумы провалили план поставки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы с целью защиты нашей страны. Всего 8%! Вы вдумайтесь – всего 8% подали военнообязанных из города Сумы. Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационное задачу. Не выполнили план", - говорит Артюх.

Ранее похожие вещи заявляли в Полтаве - там план по мобилизации, по данным на сентябрь, оказался выполнен всего на 13%.

И, как мы уже говорили, с учетом того, что план по мобилизации в Украине около 20 тысяч человек и он хронически не выполняется, а РФ, по минимальным оценкам, пополняет свою армию в Украине на 20 тысяч человек ежемесячно (а по заявлениям российских властей - на 40-50 тысяч), то баланс сил в плане численности личного состава меняется на фронте не в пользу Украины.

Кроме того, сегодня на Банковой подняли тему, что в армию нужно призывать больше молодых.

Средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ - 54 года, заявил советник главы ОП Сергей Лещенко.

"Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", - заявил Лещенко в эфире телемарафона.

Он считает необходимым провести ротацию.

"Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы они хоть немного отдохнули", - говорит Лещенко.

Также он заявляет о больших потерях в ВСУ. В некоторых бригадах из 110 солдат в начале вторжения сейчас осталось трое.

Есть ли у ВСУ план? Продолжение атаки на Залужного

Продолжают появляться свидетельства того, что заявления Марьяны Безуглой против Залужного - это не ее самодеятельность, а часть более обширной кампании Банковой.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще за два дня до скандального поста Безуглой выступил со схожими претензиями к военным по поводу отсутствия плана войны.

В ходе интервью с Натальей Мосийчук у них состоялся следующий разговор:

"- Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль.

- А кто должен вам план войны?

- Генеральный штаб должен составить планирование.

- Залужный?

- Ну я не знаю, Залужный, Шаптала (начальник Генштаба - Ред.), все военные начальники. Я сейчас не о персоналиях, а об институции. Институция говорит: "Я хочу воевать в следующем году так, мне надо столько человек, столько человек мне нужно отпустить, потому что они столько воюют, что уже не могут. И нам нужно столько денег.

- И такого плана у них нет?

- Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле".

Сама Безуглая продолжила свою критику Залужного и подчиненного ему генералитета по этому поводу. Она повторила свой тезис об отсутствии у Генштаба "плана действий" на 2024 год. По ее утверждению, об этом "знают все в нашей среде и знают партнеры".

"Я пишу очевидные вещи, военные это прекрасно знают. Они знают и о непотизме генералитета и о решении "идите штурмуйте посадку прямо сейчас" и о том, каким образом готовились бригады. Это все прекрасно известно", – сказала Безуглая.

Она считает, что нынешних генералов (и в том числе главкома Залужного) должны заменить "боевые офицеры".

Также Безуглая расписала, как устроено украинское военное командование и кто за что отвечает.

Сначала она рассказала, какие генералы отвечали за оборону разных городов:

Мариуполь - Сергей Наев;

Бахмут - Александр Сырский;

Авдеевка - Александр Тарнавский.

"Все подчинены Залужному, конечно. Напрямую", - отметила она.

Затем она перешла к описанию структуры принятия решений ВСУ. По ее словам, это публичная информация.

"Есть главнокомандующий ВСУ (ГК). У него аппарат ГК, где всякие помощники, советники и т.д. Типа его личного офиса. Далее ему подчиняются напрямую:

1. ГШ ВСУ как рабочий орган ГК для планирования и управления. ГК Залужный - это как комбриг, а начальник Генштаба Шаптала - это его начштаба, ГШ ВСУ - это как штаб бригады.

У самого ГК есть замы: Мойсюк, Балан, Забродский. У НГШ тоже есть замы. Честно, не раз сталкивалась с трудностями, чем замы ГК отличался от замов ГШ, и этих генералов там много.

2. ВСЕ командование ВСУ - сухопутное, воздушное, военно-морское, десантники, спецназовцы, медики, логисты, инженеры и т.д.

3. ВСЕ командование фронтом - группировка войск. По сути сейчас у нас два активных фронта: южный "Таврия" и восточный "Хортица". Остальные - настороже, проводят стабилизационные операции. И открытым остается вопрос, что особо с Хортицы бригады не выводят, а на севере или западе люди могли не быть в бою ни одного дня. Хотя средства из госбюджета получают, конечно, мобилизованные.

Таврией командует генерал Тарнавский, а Хортицей – генерал Сырский.

Тарнавский – генеральская фракция ГК, Сырский имеет свою фракцию. И это, конечно, порождает ряд нюансов. Есть еще другие их группы. Но у нас есть и положительное следствие конкуренции между генералами. Конкуренция замыслов Харьковской и Херсонской контрнаступательных операций привела к успеху обеих. Плохие примеры тоже есть, и их много", - написала Безуглая.

В целом, тему об отставке Залужного и его команды Безуглая продолжает продвигать. Как многие полагают - с подачи Офиса президента, хотя сама нардеп это опровергает и говорит, что данные тезисы у нее давно "накипели".

Что стоит за тем, о чем говорит Марьяна Безуглая, мы разбирались в отдельном материале.

Военные перспективы

Зеленский и Путин сегодня подписали бюджеты своих стран, где заложены рекордные ассигнования на войну.

Доля военных статей бюджета Украины на следующий год составляет половину от всех расходов. Это 1,69 триллиона гривен (около 47 млрд долларов). Или же около 22% от ВВП Украины.

Причем на это уходят почти все доходы бюджета, собранные в Украине. Оставшуюся половину расходов госбюджет предполагается финансировать, в основном, за счет помощи западных партнеров. Однако поступление части помощи до сих пор не подтверждено Западом.

В России траты на армию и ВПК составят впервые с советских времён треть всех расходов страны - 29,5%.

За будущий год по статье "национальная оборона" бюджет РФ потратит 10,775 трлн рублей (120 миллиардов долларов).

Это на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

В следующем году на военные нужды будет отправлено 6% от ВВП России.

Формально российский военный бюджет примерно втрое больше украинского.

Но фактически в украинские военные расходы не вписана стоимость военной техники и снарядов, которые безвозмездно передает Запад. А это может быть продукции еще на десятки миллиардов долларов, хотя точные суммы на следующий год в США и Европе пока не утверждены (как и суммы экономической помощи).

По этому вопросу сейчас идут основные баталии в США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вчера сделал прогноз, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству.

По словам Джонсона, Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". "Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул спикер. В то же время, по его словам, помощь Израилю в настоящее время является главным приоритетом для США, помощь Украине - "еще одним приоритетом".

Но американские СМИ сообщают, что Джонсон увязывает помощь Украине с ужесточением политики власти в отношении мексиканской границы, против чего выступает администрация Байдена.

Гарантии безопасности без НАТО?

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для Politico выразил мнение, что в Украине наступила тупиковая ситуация, которая "может привести к окончательному поражению" Киева.

Чтобы избежать такого поражения, Даалдер предлагает отдельным странам дать гарантии безопасности, которые бы распространялись на территорию, которую сейчас контролирует Украина (но без приема в НАТО).

По словам эксперта, американские военные чиновники и аналитики, с которыми он разговаривал, возлагают вину за провал летнего наступления ВСУ "на украинскую тактику и политические решения, которые затруднили достижение военного прорыва". Тут опять вспоминается рассредоточение сил на разных участках, в том числе под Бахмутом, вместо концентрации бронетехники в одном месте с попыткой прорыва укреплений - "даже несмотря на то, что первоначальные потери были высокими".

Даалдер считает маловероятным возможность прорыва на фронте какой-либо из сторон в этом и даже следующем году.

"Но это не значит, что это скоро закончится. Москва и Киев не заинтересованы в переговорах о прекращении войны или даже в урегулировании замороженного конфликта. Боевые действия наверняка будут продолжаться еще долгое время", - пишет Даалдер.

Он призывает Запад сменить фокус с расчета, что Украина отвоюет значительную или всю территорию, на обеспечение ее будущего на Западе. А также стабильных поставок оружия, чтобы ВСУ могли удерживать оборону.

Ключевая идея Даалдера - предоставить Киеву двусторонние гарантии безопасности без вступления в НАТО. Это могут сделать США и их ключевые союзники в Европе.

"Такая гарантия может принимать различные формы, хотя она, скорее всего, не будет соответствовать явной гарантии, закрепленной в статье 5 НАТО, согласно которой «вооруженное нападение на одного человека рассматривается как вооруженное нападение на всех»", - пишет эксперт.

Он приводит пример таких соглашений со странами Азии, в которых говорилось , что в случае вооруженного нападения западные союзники "будут действовать в ответ на общую опасность", но без указания деталей.

Целью такого соглашения было бы "успокоить Киев" и дать сигнал Москве, что безопасность Украины имеет "непреходящее значение" для США и их союзников.

Это уже не первый такой призыв от крупных западных спикеров. Ранее экс-глава НАТО Андерс фог Расмуссен предложил принять в Альянс территории, которые контролирует Украина.

В то же время, в Госдепе США идею Расмуссена еще тогда отвергли, заявляя, что это чревато прямым столкновением с Россией. И действительно - не совсем понятно, как избежать такого столкновения, если Альянс выйдет по сути на линию фронта между Украиной и РФ. Разве что заранее договориться об этом с Россией, к чему пока предпосылок никаких нет ни у Запада, ни у Москвы.

Надо полагать, что и вопрос обоюдных гарантий безопасности во время войны упрется в ту же проблему. А если у этих гарантий не будет обязательств вступать на стороне Украины в войну, то в сравнении с нынешней ситуацией ничего вообще не изменится (Запад и так поставляет ВСУ то оружие, которое считает нужным и возможным).

Возвращаясь к теме НАТО - США и Германия по-прежнему не хотят поддерживать быстрое вступление Украины, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники. Члены Альянса выступают за выполнение Украиной списка условий, который будет сформирован в ближайшее время.

При этом, даже если война закончится завтра и Украина выполнит все условия, членам НАТО все равно придется дать свое согласие на направление приглашения, что "может оказаться трудным процессом".

А при меньшем количестве деталей, требующих проверки, также "возникает риск того, что реформ никогда не будет достаточно, и это затруднит получение зеленого света на вступление", добавляет издание.

Отравление жены Буданова

Жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна и несколько разведчиков отравлены тяжелыми металлами. Об этом сегодня с утра написали украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.

Все живы и находятся на лечении, их состоянию ничего не угрожает, заявил источник.

"Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - пишут СМИ.

Затем это официально, однако без подробностей, подтвердил спикер военной разведки Андрей Юсов в разговоре с журналистами.