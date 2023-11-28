Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 28 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение суток произошло 56 боевых столкновений. РФ нанесла 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершила 42 обстрела из РСЗО по позициям военных и населенным пунктам.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты в Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, на Лиманском направлении - штурмовые действия в районе Терны Донецкой области, на Бахмутском направлении - штурмовые действия в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северной Донецкой области. На Авдеевском направлении РФ пыталась штурмоввать возле Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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