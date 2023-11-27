Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 27 ноября.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 79 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и три авиационных удара, совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Волынском , Полесском , Северском , Шахтерском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области;

, , , и оперативная обстановка без существенных изменений. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области; на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено три атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области;

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено три атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области; на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Переездное Донецкой области;

противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Переездное Донецкой области; на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области;

украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области; На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области;

враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка;

враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка; на Запорожском направлении противник два раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавни Запорожской области.

противник два раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавни Запорожской области. на Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.

Напомним, военный эксперт немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке утверждает, что россияне захватили промзону Авдеевки. В ВСУ этого не подтверждают.

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.