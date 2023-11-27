Военный эксперт немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке утверждает, что ВСУ потеряли Авдеевскую промзону.

По словам Рёпке, "украинская армия отступила из первого района Авдеевки. Российские войска продвинулись вглубь города примерно на один километр".

"На видеозаписи, сделанной беспилотниками российской армии, видно, как около 50 украинских военнослужащих покидают промышленный район и близлежащий дачный посёлок в западном направлении. При этом они находятся под интенсивным огнем российских танков и пехотинцев, которые заняли свои позиции в южной части Авдеевки через несколько минут после отхода украинских войск", – говорится в публикации.

"Потеря промышленной зоны может быть особенно болезненной. Это связано с тем, что ещё в 2014 году Украина создала здесь свои передовые позиции и с тех пор продолжает их расширять", – считает Рёпке.

ВСУ эту информацию не подтверждают.

"Украинская армия заявила, что "бойцы держат оборону и наносят оккупационным силам значительные потери". Однако этим заявлениям противоречат кадры, сделанные российскими беспилотниками, на которых видны российские танки Т-80 в западной части промзоны, которая до недавнего времени ещё находилась под контролем Украины", – пишет Bild.

"Наблюдатели ожидают, что судьба Бахмута может повториться и в Авдеевке", – говорится в статье.

Ранее российские военные паблики сообщали, что армия РФ захватила промзону в Авдеевке.

Также мы писали, что армия РФ в ходе третьей волны наступления на Авдеевку изменила тактику и отказалась от лобовых атак.