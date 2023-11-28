Во вторник, 28 ноября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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