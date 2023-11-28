Режиссер Олег Сенцов, который служит в 47-й бригаде ВСУ, воюющей сейчас под Авдеевкой, считает, что в этом городе повторяется ситуация с Бахмутом, но еще тяжелее.

"Бахмутские клещи не очень работали, и это заняло у них полгода, если не больше. В Авдеевке клещи уже очень сильные получаются. Перешеек в 10 км еще держится, но они, особенно на севере, продвигаются и понемногу идут. Там еще пара сел, и всё, клещи закроются", – сказал Сенцов.

"Я не вижу больших проблем, если мы потеряем Авдеевку. Мы уже потеряли Бахмут и много чего потеряли. Проблема не в территориях, а в людях, которых мы можем потерять, если будем неправильно обороняться", – считает украинский режиссер.

Напомним, военный эксперт Bild Юлиан Рёпке считает, что россияне захватили промзону Авдеевки. В ВСУ не подтверждают такую информацию. Однако эксперт немецкой газеты в своей статье написал о том, что "судьба Бахмута может повториться и в Авдеевке".

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