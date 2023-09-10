Украинский режиссер Олег Сенцов, служащий в рядах ВСУ, получил легкую контузию во время боевых действий под поселком Работино на Запорожском направлении.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята", - сообщил режиссер.

Также Сенцов рассказал о потерях на Запорожском направлении. По его словам, многие военные получили ранения от обломков и пуль. Однако сам Сенцов не нуждался в госпитализации, поэтому продолжил службу.

"К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Много раненых: обломки и пули. Мне повезло - легкая контузия и снова надрыв перепонки. Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Работино", - добавил режиссер.

Он отметил, что каждый бой всегда кажется сложнее предыдущего, однако этот был сверхтяжелым.

"В память о нем мне останется этот маленький "подарочек", который нашелся в бронике уже на базе", - написал Сенцов и опубликовал фото обломка, застрявшего в бронежилете.

Напомним, что Сенцов еще в первые дни войны вступил в ряды территориальной обороны. В середине марта прошлого года подразделение, в котором находился режиссер, было отправлено на передовую. В своем Facebook Сенцов тогда рассказал, что освоил оружие и стал оператором NLAW – переносного противотанкового комплекса.

В июле Сенцов получил контузию на фронте и записал видео сразу после ранения.

Однако уже через неделю режиссер сообщил, что вернулся на фронт после контузии и сразу получил очередное ранение.