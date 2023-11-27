Соглашение о прекращении огня в Украине нужно было подписывать в ноябре 2022 года, а весной этого года окно для него захлопнулось.

Так считает оппозиционный российский политик Григорий Явлинский, который недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по теме прекращения огня в Украине.

"Соглашение о прекращении огня критически важно было подписать еще год назад - в ноябре 2022 года - окно возможностей оставалось открытым, как минимум, до февраля 2023 года", – говорит Явлинский.

Он прокомментировал заявления о том, что перемирие невозможно из-за отсутствия доверия сторон.

"Разговоры о том, что "между сторонами не было доверия", странные. О каком "доверии" в ситуации военного конфликта вообще может идти речь? Необходимы переговоры, посредники, развод войск и т. д. Да, на этом пути возможны неудачи, срывы договоренностей и возобновления боевых действий, но главное, что при этом будут продолжаться попытки создать ситуацию, в которой перестанут каждый день массово гибнуть люди. Тем более, что никаких хоть сколько-то значимых территориальных изменений за год не произошло и произойти не могло. Это уже год назад понимали все серьезные военные эксперты. Политики обязаны были говорить об этом с людьми и влиять на общественное мнение в реалистичном направлении. К огромному сожалению, момент был упущен, и окно возможностей захлопнулось весной этого года", – сказал Явлинский.

При этом он считает, что прекращение огня "все равно наступит рано или поздно".

"Но какой будет цена опоздания? Сколько смертей и разрушений это будет стоить?" - задается вопросом Явлинский.

Напомним, в конце октября лидер партии "Яблоко" встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Явлинского, "нет никакого мирного плана, это фантазия, есть тезис и необходимость прекращения огня".

На днях лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все военно-политическое руководство Украины хочет продолжать войну.