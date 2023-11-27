Государственный департамент США опровергает информацию издания BILD, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.

Вашингтон заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Также правительство Германии отвергло данное сообщение Bild.

В ответе правительства ФРГ на запрос Deutsche Welle говорится, что данная информация "не имеет под собой никаких оснований".

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир", - заявили в немецком правительстве.

Напомним, немецкий Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах написал, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы остановить войну, отдав РФ Крым и Донбасс, но не пойдет на это.

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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