Бывший посол США в НАТО, а ныне гендиректор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер считает, что в Украине наступила тупиковая ситуация, которая "может привести к окончательному поражению".

Об этом он пишет в колонке для Politico.

Чтобы избежать такого поражения, Даалдер предлагает отдельным странам дать гарантии безопасности, которые бы распространялись на территорию, которую сейчас контролирует Украина (но без приема в НАТО).

По словам эксперта, американские военные чиновники и аналитики, с которыми он разговаривал, возлагают вину за провал летнего наступления ВСУ "на украинскую тактику и политические решения, которые затруднили достижение военного прорыва". Тут опять вспоминается рассредоточение сил на разных участках, в том числе под Бахмутом, вместо концентрации бронетехники в одном месте с попыткой прорыва укреплений - "даже несмотря на то, что первоначальные потери были высокими".

Даалдер считает маловероятным возможность прорыва на фронте какой-либо из сторон в этом и даже следующем году.

"Но это не значит, что это скоро закончится. Москва и Киев не заинтересованы в переговорах о прекращении войны или даже в урегулировании замороженного конфликта. Боевые действия наверняка будут продолжаться еще долгое время", - пишет Даалдер.

Он призывает Запад сменить фокус с расчета, что Украина отвоюет значительную или всю территорию, на обеспечение ее будущего на Западе. А также стабильных поставок оружия, чтобы ВСУ могли удерживать оборону.

Ключевая идея Даалдера - предоставить Киеву двусторонние гарантии безопасности без вступления в НАТО. Это могут сделать США и их ключевые союзники в Европе.

"Такая гарантия может принимать различные формы, хотя она, скорее всего, не будет соответствовать явной гарантии, закрепленной в статье 5 НАТО, согласно которой "вооруженное нападение на одного человека рассматривается как вооруженное нападение на всех"", - пишет эксперт.

Он приводит пример таких соглашений со странами Азии, в которых говорилось, что в случае вооруженного нападения западные союзники "будут действовать в ответ на общую опасность", но без указания деталей.

Целью такого соглашения было бы "успокоить Киев" и дать сигнал Москве, что безопасность Украины имеет непреходящее значение для США и их союзников.

Напомним, ранее экс-глава НАТО Андерс фог Расмуссен предложил принять в Альянс территории, которые контролирует Украина.

В то же время, в Госдепе США такую идею отвергли, заявляя, что это чревато прямым столкновением с Россией.