Основной задачей НАТО остается поддержка Украины, но без вовлечения в прямую войну с РФ.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"У НАТО есть две фундаментальные задачи. Первая - это поддержка Украины. Другая важнейшая задача - это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО посылает четкий сигнал РФ о готовности защищать свою территорию, в частности, укрепляя восточный фланг.

Он считает, что Кремль не намерен капитулировать и НАТО "нужно быть готовыми к долгосрочной перспективе".

"Да, у этого есть цена, но цена неподдержки Украины намного выше, чем цена поддержки Украины. Мы будем более уязвимы, если победит президент Путин", - сказал генсек.

Он отметил, что Украина станет членом НАТО только после войны, и если выполнит реформы.

Также он добавил, что сама Украина "должна решить, какие способы прекращения этой войны являются приемлемыми".

Напомним, ранее Столтенберг НАТО не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока.

Также генсек признал, что ситуация на фронте в Украине сложнее, чем ожидалось.