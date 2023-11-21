Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Северную Македонию.

При этом секретарь подчеркнул, что НАТО "остаётся бдительным". Он также отметил, что Альянс в ответ на военную агрессию РФ в Украине усилил своё присутствие в странах Восточной Европы.

Ранее Столтнберг признал, что ситуация на фронте в Украине сложнее, чем ожидалось. Он отметил, что россияне пыталась начать наступательные операции вокруг украинских городов, таких как Авдеевка, и признал, что "дело в том, что ситуация на поле боя более сложная", чем ожидал Альянс. По мнению Столтенберга, это "не аргумент против поддержки Украины, это аргумент в пользу большего содействия, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту РФ Владимиру Путину победить".

Мы также сообщали, что по мнению генсекретаря НАТО, война в Украине может затянуться.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил Столтенберг.