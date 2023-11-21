В НАТО не видят никакой военной угрозы членам Альянса со стороны России
Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Северную Македонию.
При этом секретарь подчеркнул, что НАТО "остаётся бдительным". Он также отметил, что Альянс в ответ на военную агрессию РФ в Украине усилил своё присутствие в странах Восточной Европы.
Ранее Столтнберг признал, что ситуация на фронте в Украине сложнее, чем ожидалось. Он отметил, что россияне пыталась начать наступательные операции вокруг украинских городов, таких как Авдеевка, и признал, что "дело в том, что ситуация на поле боя более сложная", чем ожидал Альянс. По мнению Столтенберга, это "не аргумент против поддержки Украины, это аргумент в пользу большего содействия, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту РФ Владимиру Путину победить".
Мы также сообщали, что по мнению генсекретаря НАТО, война в Украине может затянуться.
"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил Столтенберг.