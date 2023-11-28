Киев не чувствует давления со стороны западных партнёров в вопросе о начале переговоров с Россией.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Кулеба отрицательно ответил на вопрос о возможном давлении на Киев.

"Чтобы сделать мой ответ проще, лишив его всех возможных интерпретаций: нет, я не чувствую никакого давления", - заявил глава украинской дипломатии.

Ранее Кулеба рассказал, что мешает Евросоюзу выполнить план поставки Украине миллиона снарядов.

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", - в частности, пояснил глава МИД.

Мы также сообщали, что в Госдепе США считают бессмысленным для Украины начинать переговоры с РФ.

"Реальность такова, что мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в реальных, предметных мирных переговорах <...>.", - заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.