Украина начала переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
Украина начала переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает Офис президента.
Украинскую делегацию возглавил замглавы Офиса Игорь Жовква.
"Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении.
Указано, что переговоры уже ведутся не только с Италией, которая будет председательствовать в G7 в следующем году.
Ранее Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Также сообщалось, что Украина и Франция будут работать над двусторонним документом по гарантиям безопасности, в который войдут военный и гуманитарные аспекты.
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