Украина начала переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Офис президента.

Украинскую делегацию возглавил замглавы Офиса Игорь Жовква.

"Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении.

Указано, что переговоры уже ведутся не только с Италией, которая будет председательствовать в G7 в следующем году.

Ранее Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Также сообщалось, что Украина и Франция будут работать над двусторонним документом по гарантиям безопасности, в который войдут военный и гуманитарные аспекты.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.