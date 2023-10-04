Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Х.

Вопрос начала переговоров был затронут во время разговора Дмитрия Кулебы со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом.

"Мы также обсудили европейскую интеграцию Украины. Совместно работаем над тем, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что во время заседания глав МИД стран Евросоюза в Киеве "чувствуется консенсус" относительно членства Украины в ЕС. По его словам, "это лишь вопрос времени".

Ранее сообщалось, что Украина и Франция будет работать над двусторонним документом по гарантиям безопасности.

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