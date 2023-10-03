Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во вчерашней встрече глав МИД ЕС в Киеве, потому что забыл паспорт.

Об этом сообщает австрийская Die Presse со ссылкой на источники.

Сообщается, что Тобиаса Билльстрема не пропустили пограничники.

Также на встречу не приехали министры иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто сразу отказался от участия), Польши и Латвии (заболели коронавирусом).

Это было первое в истории заседание министров ЕС за пределами Евросоюза.

Источники издания говорят, что на заседании "практически ничего не произошло", а важным был сам по себе жест солидарности вокруг Украины.

Напомним, что ранее европейские дипломаты не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год. Планируют сделать это до конца года.

Также мы писали о том, что посол Украины сообщил, что Польша проигнорировала приглашение посетить оборонный форум в Киеве.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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