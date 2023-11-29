В Офисе президента Украины отрицают, что в марте 2022 года они были близки к заключению мирного соглашения с РФ на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни, тем более, сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть. Не нужно жить в иллюзиях. Россия никогда не вела переговоры – она ультимативно требовала признать ее право убивать", - заявил Подоляк.

Он считает, что разговорами о готовности к переговорам Кремль стремится "получить оперативно/тактическую паузу в войне", чтобы в это время "окончательно погрузить партнеров Украины в информационный хаос" и подготовиться к новому этапу вторжения.

"Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не терпит значимого поражения", - заявляет Подоляк.

Напомним, недавно Арахамия заявил, что в марте 2022 года РФ была готова отвести войска на линию 24 февраля 2022 года при условии нейтралитета Украины. Однако от этого украинские власти отказались, в том числе, и по причине того, что в Киев приехал Борис Джонсон и выступил против договоренностей с Россией. Эти заявления мы анализировали в отдельном материале.

Позже помощник президента РФ Владимир Мединский, участвовавший в тех переговорах, заявил, что заключение мирного договора было сорвано после визита в Киев не только Джонсона, но и представителей Госдепа и Пентагона.