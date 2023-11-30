Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, из-за того, что местные жители воевали против ВСУ.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

"Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди 10 лет живут там, но не там. Живут в другом измерении. Я считаю, будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что с оккупацией 10 лет была контактная линия, и были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись. Или есть какая-то история. Отношения понятны. И даже сейчас, когда РФ против нас бьется и воюет, самые жесткие - сепаратисты. Они стоят. Бегут россияне, а эти стоят. А в Крыму боевых действий не было", - заявил Зеленский.

Президент считает, что Украине сейчас "главное нас сохранить, нашу целостность", а ситуация на оккупированных территориях может измениться со сменой поколений.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что война в Украине не закончится быстро.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "будет продолжать бороться" и не откажется от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО. По его словам, власти Украины намерены выйти на границы 1991 года.