Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории до конца 2024 года.

Об этом изданию Euractiv сообщили дипломаты НАТО, которые обсуждали, как в ближайшие месяцы удержать линию фронта в Украине.

По их словам, выполнение заказов на оружие, особенно на ракеты и боеприпасы, и в целом ускорение военного производства идет не совсем так, как планировалось.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина, вероятно, не сможет изгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года", - пишет издание.

Ранее американская газета The Wall Street Journal приводила мнение военных экспертов, которые считают, что Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь.

А издание The New York Times писало, что в ближайшие месяцы, с учетом интенсивности боевых действий, Москва и Киев будут испытывать трудности с формированием сил для наступления. Главное для обеих сторон - это способность продержаться, пополнить личный состав и технику.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.