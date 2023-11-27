Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе проведет закрытые заседания, в ходе которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России.

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале правительства США.

Согласно документу, встречи состоятся 5 и 6 декабря. Они будут посвящены, как указано, "сбору, анализу и оценке секретной информации", результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагона о стратегическом планировании и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.

Предстоящие встречи будут включать в себя секретные брифинги "об угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с настоящего момента до 2050 года".

Также участники закрытых встреч намерены обсудить "полученные конфиденциальные данные о действиях РФ" в ходе войны в Украине.

Напомним, недавно глава республиканцев Сената США Митч Макконелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла". По его словам, "во многих отношениях мир сегодня находится под большей угрозой, чем когда-либо".

А комиссия Конгресса порекомендовала США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ. Для этого необходимо расширить свои вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие.