Президент РФ Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У президента РФ Владимира Путина есть все основания быть довольным собой в противостоянии с Украиной и Западом.

Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации говорится, что долгое время Запад был убежден, что план Кремля по Украине обречен на провал, а цена для России будет высокой.

Но после 21 месяца войны "расплаты не предвидится", а "расчеты кремлевского правителя пока работают превосходно".

Издание утверждает, что российская экономика растет за счет роста военного производства и высоких цен на нефть, устоявших перед санкциями.

В мире Путин так и не стал изгоем, приняв недавно участие в виртуальной встрече G20. Внутри страны его правление остается "неоспоримым", а на фронте наметились улучшения.

"Надежды Запада на то, что Россия столкнется с экономическим коллапсом или внутренними протестами против правительства и так называемой "СВО", не оправдались. Российское население не проявило значительной усталости от конфликта, которая могла бы привести к нарастанию недовольства, к тому же режим избежал новой волны мобилизации, по крайней мере, до предстоящих выборов", - говорится в статье.

Журнал пишет, что для изменения ситуации необходимо падение цен на нефть, более жесткие санкции и изменение военного баланса в пользу Украины - за счет увеличения поставок западного оружия.

Снимок сообщения в Der Spiegel

Ранее журнал The Economist написал, что впервые с начала войны в Украине Путин выглядит так, будто может победить.

Также издание Euractiv приводило мнения дипломатов НАТО, которые считают, что Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории до конца 2024 года.

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