В первый раз с начала войны в Украине президент РФ Владимир Путин выглядит так, как будто может победить.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание считает, что "Путин подрывает убежденность Запада в том, что Украина может – и должна – выйти из войны процветающей европейской демократией".

"Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории. Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют. Контрнаступление Украины застопорилось.

Поле битвы формирует политику. Импульс влияет на моральный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе также будут звучать голоса, говорящие, что отправлять Украине деньги и оружие – это пустая трата времени. По крайней мере, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы", – говорится в статье.

Ранее издание Euractiv приводило мнения дипломатов НАТО, которые считают, что Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории до конца 2024 года.

Также военные эксперты предполагают, что Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь.