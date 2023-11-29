В конфликте РФ с Украиной Путин не пойдёт на мирные переговоры до президентских выборов в Соединённых Штатах, ожидаемых в ноябре 2024 года.

Об этом пишет новостное агенство Reuters со ссылкой на свой источник в Госдепе.

Данное заявление издание получило на фоне опасений, что потенциальная победа Дональда Трампа в США может подорвать поддержку Киева со стороны стран Запада.

"Я ожидаю, что Путин не пойдёт на перемирие или конструктивный мир, прежде чем увидит результат наших выборов", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространённое мнение".

Ранее переговорщик Путина заявил, что договорённость о мире России и Украины сорвали США.

"РФ на переговорах в 2022 году добивалась суверенитета над Крымом, "независимости республик" Донбасса, помимо требования нейтралитета Украины", - заявил помощник Путина.

Мы также сообщали, что в Госдепе США считают бессмысленным для Украины начинать переговоры с РФ.

"<...> Путин, похоже, говорит о том, что он будет ждать, по крайней мере, год или больше, прежде чем рассматривать возможность прекращения этого конфликта <...>", - заявил помощник госсекретаря США.