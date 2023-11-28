Соединённые Штаты обсуждают с Грецией возможность выкупа 75 000 снарядов для Украины.

Об этом без ссылки на источник пишет греческое издание Ekathimerini.

В статье сказано, что речь идёт о

50 тысячах артиллерийских снарядов калибра 105 мм,

20 тысячах снарядов калибра 155 мм

5000 снарядов калибра 203мм.

Цена сделки якобы оценена в 47 миллионов долларов.

Ранее Пентагон опровергал информацию СМИ, что поставки Украине снарядов упали на треть.

"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы так не заявляла. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх во время краткого интервью журналистам.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский заявил о сокращении поставок артиллерийских снарядов в Украину после начала палестино-израильского конфликта. Президент констатировал, что Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.

"Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", - сказал Зеленский.