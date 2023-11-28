США намереваются выкупить у Греции 75 000 снарядов для артиллерии Украины
Соединённые Штаты обсуждают с Грецией возможность выкупа 75 000 снарядов для Украины.
Об этом без ссылки на источник пишет греческое издание Ekathimerini.
В статье сказано, что речь идёт о
- 50 тысячах артиллерийских снарядов калибра 105 мм,
- 20 тысячах снарядов калибра 155 мм
- 5000 снарядов калибра 203мм.
Цена сделки якобы оценена в 47 миллионов долларов.
Ранее Пентагон опровергал информацию СМИ, что поставки Украине снарядов упали на треть.
"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы так не заявляла. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх во время краткого интервью журналистам.
Мы также сообщали, что Владимир Зеленский заявил о сокращении поставок артиллерийских снарядов в Украину после начала палестино-израильского конфликта. Президент констатировал, что Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.
"Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", - сказал Зеленский.