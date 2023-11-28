Военная помощь Запада недостаточна для продолжения Украиной операций высокой интенсивности.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera.



"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над границами: что-либо меньшее будет нашим провалом", - подчеркнул Павел.

По его мнению, победа России обернется для Европы "неприятными последствиями" в будущем.

"Она укрепит их представление о том, что они могут достичь своих целей силой, и побудит все режимы в мире полагаться на слабость западных демократий", - считает Павел.

По оценке президента Чехии, Россия уже смогла перевести свою промышленность на военные рельсы, производит гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов и танков, набирает больше солдат, чем раньше, а также ведет переговоры с несколькими странами о поставках оружия.

"Если мы упустим возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет более сложным", - сказал Павел.

Ранее президент Чехии говорил, что контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, и зима для нее будет "непростой".

А сегодня бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес признался, что США никогда не отправили бы своих солдат в наступление, подобное тому, в которое пошли ВСУ летом, не имея превосходства в авиации.